بالفيديو.. كييف تؤكد اختراق جيشها أصعب خطوط الدفاع الروسية

كشفت العاصمة الأوكرانية كييف أن جيشها يتقدم جنوبا بعد اختراق أصعب خطوط الدفاع الروسية ويقترب من السيطرة على الممر البري المؤدي إلى شبه جزئية القرم.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كييف تؤكد تقدم جيشها جنوبا بعد اختراق خطوط الدفاع الروسية"، حيث إن مستشار الرئاسة الأوكرانية، أوضح أن كل خطوط الإمداد الروسية أصبحت مهددة وأن الجيش الروسي على وشك فقدان مواقعه الاستراتيجية مع بدء تصدع خطوطه الدفاعية.

واتصالا بهذه المستجدات، قال قائد القوات البرية الأوكرانية إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا لاستئناف الهجوم، بينما تواصل الهجمات بالمدفعية الثقيلة والهجمات الجوية.

وعلى خطوط التماس، تناور القوات الروسية بالحشد شرقا، فيما قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية ن روسيا قد صعد قوة هجماتها في محور كوبيانسك-ليمان خلال الشهرين المقبلين لإقامة منطقة عازلة حول إقليم لوهانسك.

