ضبط عاطل قبل توزيعه مخدر الشابو بكفر الشيخ

تمكن ضباط المباحث ، في قسم شرطة بندر بيلا، التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ، من القبض على عاطل في العقد الثاني من العمر وبحوزته كميات كبيرة من مخدر الشابو، وذلك قبل ترويجها على زبائنه من مدمني المخدرات في نطاق مركز ومدينة بيلا والمراكز المجاورة.

وكان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي ،بقيام رجال مباحث قسم شرطة بندر بيلا من ضبط "إ.أ.م.أ"، ٢٦ عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة بيلا، وبحوزته كميات كبيرة من مخدر ..الشابو .. الآيس وذلك قبل ترويجها على زبائنه .

وكانت قد وردت معلومات ،اكدتها التحريات والمصادر السريه الموثوق منها، للمقدم أحمد يسري، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، بإتجار المتهم في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه من مدمني المخدرات في نطاق دائرة القسم والمراكز المجاورة ، بغرض تحقيق مكاسب من وراء نشاطه الإجرامي.

أكدت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة بيلا ، تحت إشراف اللواء أحمد نزيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، صحة ما ورد من معلومات.

وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه تم القاء القبض على المتهم ، وبتفتيشه عثر بحوزته ٢٥ كيس من مخدر "الشابو" الآيس، وسلاح ناري فرد خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات البيع وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط أقر بحيازته المخدرات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات علي أن يراعى التجديد للحبس له في الموعد القانوني.