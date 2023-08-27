مديرة اليونسكو تشيد بمشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين.. صور

أشادت الدكتورة نوريا سانز Nuria Sanz المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين “مشروع التجلي الأعظم”، وأبدت إعجابها لما جرى إنجازه على أرض الواقع بما يتناسب مع طبيعة المدينة التاريخية والأثرية وقدمت الشكر والتقدير لجميع القائمين بتنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب الإقليمي لليونسكو برئاسة Nuria Sanz مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمحافظة جنوب سيناء، التي استمرت لمدة يومين.

وكان في استقبال الوفد ومرافقته المهندس محسن سعيد نائب رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير سيناء والقناة، والدكتور ماهر ستينو الاستشارى العام للمشروع، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار، والمهندس محمود خالد مدير المشروع والسادة مهندسي الجهاز والمكاتب الاستشارية ووفد وزارة السياحة والآثار.

زار الوفد دير سانت كاترين الأثري الذى يعد أقدم الأديرة على مستوى العالم ويحتوى على ثاني أقدم مكتبة في العالم حيث يقصده الأفواج السياحية من مختلف البلدان، ثم توجهت مدير المكتب الإقليمي لليونسكو والوفد المرافق لها لتفقد أعمال مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بدءًا من مركز الزوار حيث قام الدكتور ماهر استينو بتقديم شرح واف لأعمال التطوير بالمشروع واستعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، كما قام مواطنو جنوب سيناء بعرض المشغولات البدوية اليدوية التى تتميز بالطراز السيناوى الفريد، وفى إطار السياحة العلاجية قام مستشار وزير السياحة والآثار باستعراض قائمة بالأعشاب الطبية التى تنبت بالمنطقة تستخدم فى علاج العديد من الأمراض.

وخلال الزيارة اجتمعت السيدة Nuria Sanz والوفد المرافق لها بالدكتور أحمد منصور والحاجة سليمة جبلي صاحبة مشروع فن سيناء للمشغولات اليدوية البدوية التراثية، وعدد من القيادات الشعبية والمجتمع المدنى بمدينة سانت كاترين، ثم قام الوفد بالمرور على مسار ممشى وادى الأربعين، ثم مركز المدينة التراثي القائم، وتفقد الوفد مايتم تنفيذه من أعمال تطوير بمسجد الوادى المقدس وتطوير المحلات القائمة، ثم تم المرور على ساحة السلام والتى تحتوى على قاعات إجتماعات ومسرح وقاعة لكبار الزوار.

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