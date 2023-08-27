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الأحد 27 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس زيمبابوي يفوز بولاية رئاسية ثانية

إيمرسون منانجاجوا
إيمرسون منانجاجوا
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أعلنت هيئة الانتخابات في زيمبابوي، اليوم الأحد، فوز الرئيس "إيمرسون منانجاجوا" بولاية رئاسية ثانية.
وأوضحت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة ( فرانس 24) الإخبارية ـ أن الرئيس منانجاجوا حصل على أكثر 52% من أصوات الناخبين، في المقابل حصل منافسه الرئيسي نيلسون شاميسا على 44% من الأصوات.
وتتمتع الدولة الواقعة في جنوب القارة السمراء والتي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة بموارد معدنية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي في أفريقيا من الليثيوم، وهو عنصر رئيس في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
 

زيمبابوي الانتخابات في زيمبابوي