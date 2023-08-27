رئيس زيمبابوي يفوز بولاية رئاسية ثانية

الأحد 27/أغسطس/2023 - 08:50 ص

أعلنت هيئة الانتخابات في زيمبابوي، اليوم الأحد، فوز الرئيس "إيمرسون منانجاجوا" بولاية رئاسية ثانية.

وأوضحت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة ( فرانس 24) الإخبارية ـ أن الرئيس منانجاجوا حصل على أكثر 52% من أصوات الناخبين، في المقابل حصل منافسه الرئيسي نيلسون شاميسا على 44% من الأصوات.

وتتمتع الدولة الواقعة في جنوب القارة السمراء والتي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة بموارد معدنية هائلة، بما في ذلك أكبر احتياطي في أفريقيا من الليثيوم، وهو عنصر رئيس في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

