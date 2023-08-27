«كهرباء الوادي الجديد»: إقامة 15 عمودًا وإعادة التيار لجميع قرى المحافظة

نجح قطاع الكهرباء بقيادة المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في إقامة جميع الأعمدة الكهربائية التي أضيرت جراء العواصف الترابية التي تعرضت لها محافظة الوادي الجديد على مدار الـ48 ساعة الماضية.

فيما قدم سكان 10 قرى بمركز الداخلة بالوادي الجديد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة المحلية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام الشكر لقطاع الكهرباء بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وقطاع كهرباء الوادي الجديد على سرعة إعادة توصيل التيار الكهربائي لمنازلهم بعد قطعها جراء سقوط الأعمدة الكهرباء بسبب العواصف الترابية الشديدة التي تعرضت لها المحافظة.

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وأمين الطاقة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، منذ قليل، نجاح قطاع الكهرباء في إعادة إقامة وتشغيل 15 عمود إنارة جهد منخفض وبرج متوسط الجهد بعد سقوطهم جراء تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيء تمثلت في عواصف ترابية شديدة وسط حالة من السعادة التي سادت مواطني القرى المضارة من سقوط الأعمدة.

وأضاف ياسر، أن توجيهات المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والمشرفة على قطاع كهرباء الوادي الجديد، هو سرعة توصيل التيار الكهربي للوحدات المنزلية والمساكن التي أضيرت بسبب العواصف الترابية وهي 10 قرى بمركز الداخلة، والذي كان أكثر تضررا من العواصف الترابية فيما نجح مهندسو وفنيو القطاع في إعادة توصيل التيار الكهربي للمحولات الكهربية والآبار الزراعية للزراعات والحقول على مدار يوم السبت وذلك لوضع المنازل والبيوت أولوية أولى في إعادة التيار الكهربي لها.

وأشار ياسر، إلى نجاح وزارة الكهرباء بقيادة المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء في إقامة وإنشاء خط تغذية كهربي وهو مشروع خط كهرباء العوينات - بلاط الجديد الذي جرى إنشاؤه بجهد 220 كيلو فولت كخط بديل وإضافي لخط لنجع حمادي الحالي لسد احتياجات المحافظة من الكهرباء ويشمل 1200 برج كهرباء لتحويل 220 كيلو فولت على مسافة 400 كيلومتر ما بين بلاط وشرق العوينات ويدعم توفير احتياجات المحافظة من الكهرباء وتوفير مصدر بديل في حالة عطل أو صيانة الخط الرئيسي وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة هذه الأعطال.

ولفت ياسر، إلى أن هذا الخط البديل يساهم الخط في توفير مصدر إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة حيث تتغذى منطقة شرق العوينات بكهرباء الشبكة الموحدة من أسوان بينما تتغذى بقية مراكز المحافظة من كهرباء الشبكة الموحدة المحولة من نجع حمادي حيث وفرت وزارة الكهرباء التغذية الكهربائية الدائمة للمحافظة بعد دخول دائرتين جديدتين من خلال خط الربط الكهربائي بلاط شرق العوينات جهد 220 كيلو فولت، ويوفر هذا الخط مصدر إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة حيث تتغذى منطقة شرق العوينات بكهرباء الشبكة الموحدة من أسوان، بينما تتغذى بقية مراكز المحافظة من كهرباء الشبكة الموحدة المحولة من نجع حمادي وحال حدوث أعطال بمحطة نجع حمادي يجري الاستعانة بكهرباء الشبكة الموحدة الواردة من أسوان لشرق العوينات، من خلال أبراج المحولات الجديدة.

وقال وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وأمين الطاقة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، إن قطاع الكهرباء بالمحافظة حقق عدة إنجازات على أرض المحافظة خلال الأشهر القليلة الماضية تمثلت في توصيل التيار الكهربي لمستشفى الداخلة الجديدة، توصيل التيار الكهربي للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة شمال مدينة الخارجة، توصيل التيار الكهربي لجامعة الوادي الجديد.