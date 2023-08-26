ميتا تواجه انتقادات في كندا بسبب حجب الأخبار على فيسبوك وسط حرائق الغابات

واجهت شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتساب اتهامات بتعريض حياة الناس للخطر من خلال حظر روابط الأخبار في كندا بينما كان آلاف الكنديين في حاجة ماسة إلى مستجدات الأخبار حول حرائق الغابات التي كان من الممكن مشاركتها على نطاق واسع على فيسبوك.

ونقلت شبكة "سي تي في نيوز" التلفزيونية الكندية عن السكان المحليين، الذين أُمرِوا بإخلاء الأقاليم الشمالية الغربية مع تقدم حرائق الغابات، وصفهم الوضع بأنه "خطير"، متحدثين عن مدى "الصعوبة البالغة" التي واجهوها في العثور على معلومات يمكن التحقق منها حول الحرائق المشتعلة في المنطقة القريبة من القطب الشمالي وأجزاء أخرى من كندا.

وقالت إحدى السكان، وتدعى كيلسي وورث: "عندما تكون في حالة طارئة، فإن الوقت هو جوهر الأمر"، موضحة أن العديد من الكنديين حتى الآن يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.

وبدأت شركة ميتا في الأول من أغسطس في حظر توزيع الروابط الإخبارية والمقالات على منصتي فيسبوك وإنستجرام استجابةً للقانون الأخير الذي يلزم الشركات الرقمية العملاقة بدفع أموال للناشرين مقابل المحتوى الإخباري. وكانت الشركة في مواجهة افتراضية مع أوتاوا بشأن مشروع القانون الذي تم إقراره في يونيو، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في العام المقبل.

وبناءً على تشريع مماثل تم تقديمه في أستراليا، يهدف مشروع القانون إلى دعم قطاع الأخبار الكندي المتعثر الذي شهد هروبًا من أموال الإعلانات وإغلاق مئات المطبوعات في العقد الماضي. ويتطلب القانون من شركات مثل ميتا وجوجل عقد صفقات تجارية عادلة مع المنافذ الكندية للأخبار والمعلومات - التي قدرت في تقرير للبرلمان قيمتها بـ 330 مليون دولار كندي (250 مليون دولار أمريكي) سنويًا - التي تتم مشاركتها على منصاتها، وإلا ستعرض نفسها لعقوبات.