السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على اتهامات بلينكن بتدمير أطنان من الحبوب

علقت السفارة الروسية لدي مصر على اتهامات أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بتدمير روسيا أطنانا من الحبوب في أوكرانيا كانت متجهة إلى مصر ورومانيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأصدرت السفارة الروسية بيان عبر حسابها علي "اكس" (تويتر سابقا)، قالت فيه "إن المحاولة غير المدروسة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت مرة أخرى".

وتابعت "كان من الواضح منذ فترة طويلة لكل العقلاء أننا لا نضرب البنية التحتية المدنية على عكس الإرهابيين الأوكرانيين، الذين يوجهون الطائرات بدون طيار (مسيرات) إلى المنازل الروسية،" علي حد وصفها.

وأضافت: "أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا المصريين فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ونبقي مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية لمصر".

وأكدت أنه خلال عام 2022 شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب إلى مصر، ومؤخرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح.