جامعة حلوان تفوز بالمركز الثالث في مسابقة MOSAIC للابتكار

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بفوز الجامعة بالمركز الثالث في مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة، كما فازت جامعة حلوان بالمركز الأول كأفضل جامعة في المخرجات الإبداعية، حيث أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي في احتفالية متميزة بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات جوائز مسابقة MOSAIC والتي يرعاها صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ بالوزارة.

وعقدت فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات؛ بعد إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخاضت جامعة حلوان هذه المسابقة الكبرى التي تتضمن خمسة محاور رئيسية للمسابقة، وهي (رأس المال البشري والبحثي، البنية التحتية وتطور بيئة الأعمال، تطور السوق، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، مخرجات إبداعية).

وتهدف المسابقة إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، وتأتى أهمية المسابقة من كونها تُسهم في تحقيق محور من أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.

تأتي مسابقة MOSAIC في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجميع المؤسسات التعليمية،حيث تتضمن محاور المسابقة الرئيسية 17 مجالًا، احتوت بدورها على 93 مؤشرًا فرعيًّا لقياس الابتكار والتعاون مع الصناعة.

وانطلقت مسابقة MOSAIC بمخاطبة جميع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وترشح للمسابقة 39 جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، و12 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، بإجمالي 51 جامعة ومركزًا بحثيًّا، تم التقييم النهائي وتحديد الفائزين على مستوى جميع المحاور بشكلٍ عام، والفائزين على مستوى كل محور من محاور التقييم.

حضر فعاليات الحفل د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من الوزارة ورؤساء الجامعات.