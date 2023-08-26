افتتاح فرع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بشرم الشيخ.. صور

اتفق ممثلو العمال وأصحاب المنشآت الفندقية والسياحية على إنشاء توأمة للعمل بمدينة السلام شرم الشيخ وبرعاية من الحكومة بما يحقق الأمان الوظيفي، وتحديث آليات العمل والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال افتتاح فرع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بشرم الشيخ، وأعلن محسن أش الله رئيس النقابة العامة وسكرتير الهجرة والاستخدام باتحاد العمال عن فتح العضوية أمام العاملين بالمجان حتى نهاية العام الحالي 2023 على أن يسدد العامل اشتراك شهري قدره خمسة جنيهات فقط لكي يتمتع بجميع الرعاية والحماية التي تقدمها النقابة العامة بموجب التشريعات الوطنية والدولية .

أشار محسن أش الله رئيس النقابة العامة، إلى إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالقطاع السياحي الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، مشدداً على التعاون البناء بين الشركة وبين الشركاء الاجتماعيين والتطلع إلى المساهمات الفنيه من قبل منظمتي العمل العربية والدولية.

لفت طارق حسين الأمين العام ورئيس اللجنه النقابيه للعاملين بوزارة السياحة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بتطوير البنية التحتية للمشروعات بشرم الشيخ التي تمثل أعظم واجهه حضارية أمام العالم حيث تضم 170 فندقا يعمل بها آلاف العاملين الوطنيين.

من جانبه، شدد اشرف أبو بكر رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة دهب على شمول رعاية النقابة جميع العاملين بجنوب سيناء، مؤكداً حرص الإدارة على التنسيق والتعاون مع التنظيم النقابي الشرعي.

تحول حفل افتتاح فرع النقابة العامة بخليج نعمة إلى مهرجان ثقافي وفني نظمته وكالة شرم الشيخ للإعلام برئاسة محمود زويل بحضور مجلس إدارة الجمعية الدولية للتنمية السياحية برئاسة عثمان وافي العضو المنتدب الذي أعلن عن توفير الدعم الكامل لنشاط النقابة والذي يشمل برامج للتدريب والتثقيف العمالي.

وقدم قصر ثقافة شرم الشيخ بإدارة الدكتورة أميمة إسماعيل عروضا فنية شارك فيها كورال الشباب والأطفال التي تعبر عن حب الوطن وتاريخ مصر الحضاري والحديث.

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