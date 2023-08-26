ترامب يحتفظ بتقدمه على أكبر منافسيه

قالت الإعلامية شاهنده عبدالرحيم، إن آخر استطلاع رأي أشارت له قناة "cbs" الأمريكية أن الحزب الجمهوري سيعيد ترشيح ترامب لانتخابات 2024، وأوضح الاستطلاع بالرغم من الاتهامات القانونية الاخيرة لترامب الا انه مازال يحتفظ بتقدمه على اكبر منافسيه.

واضافت شاهنده عبدالرحيم خلال برنامج "focus" ، والمذاع على قناة اكسترا نيوز ، اليوم السبت: يرى ناخبي ترامب ان الاتهامات سبب لدعم ترامب ، في الوقت الذي تراجع فيه "رون ديسانتيس" حاكم ولاية فلوريدا و احد اقوى المنافسين لترامب على الترشح الجمهوري ، وبحسب استطلاع رأي اخر يرى الداعمين لترامب ان الاتهامات الموجهة له ليس لها تأثير في شعبيته بل تعزز من مكانته، لاقتناعهم بأن ترامب يقول دائما الحقيقة.

وأوضحت: ناحية أخرى قال السيناتور الأمريكي "بيل كاسيدي" ان على الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل ، وتظهر استطلاعات الرأي الرئيس الأمريكي السابق يتخلف عن جو بايدن ويواجه أكثر من 90 تهمة جنائية معلقة، وقال "كاسيدي" حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية :"من الواضح أن الأمر يرجع له في النهاية لكنه سيخسر أمام بايدن" ،واضاف لا يفيد حزبهم لو انتهى الأمر لترامب بالحصول على ترشح ولم يفوز.

وقالت الجارديان أن ترامب رسخ هيمنته في الانتخابات الرئاسية للجمهوريين على الرغم من مواجهة كل التهم المنسوبة له من خلال أربع لوائح اتهام منفصلة ، وقال كاسيدي على بايدن الرحيل ، في نفس الوقت لا اعتقد ان الأمريكيين سيمنحون اصواتهم لشخص مدان.

و كاسيدي هو احد اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوررين السبعة الذين صوتوا لصالح ادانة ترامب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021.

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