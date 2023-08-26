لماذا أصبح ترامب مثيرا للجدل ؟

أوضحت الإعلامية شاهنده عبدالرحيم، أن وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية تصف الرئيس دونالد ترامب "بالمثير للجدل" ، منذ توليه رئاسة أمريكا وأثناء رئاسته وبعد تركه للرئاسة ، ودائما ما كان يحاول أن يلفت الأنظار له باستمرار.

وقالت "شاهنده عبدالرحيم" خلال برنامج "focus" ، والمذاع على فضائية إكسترا نيوز ، اليوم السبت : إن ترامب يسعى للترشح من جديد لمنصب رئيس أمريكا في الانتخابات الرئاسية القادمة، وينافس الرئيس الحالي جو بايدن والذي يسعى لتولي فترة رئاسة أخرى.

وأشارت أن ترامب سيكون أمام مهمة صعبة خاصة بعد توجيه عدة تهم له تسبب فيها ، وكانت أقرب التهم التي وجهت له بحسب لائحة الاتهامات الموجهة والمؤلفة من 45 صفحة :هي محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأيضا محاولته البقاء في الحكم على حد زعم لائحة الاتهامات ، كما اتهم بالتآمرمن أجل الاحتيال على الولايات المتحدة ، والتآمرلعرقلة إجراء رسمي، والتآمرعلى حقوق المواطنين ، كما أن لائحة الاتهامات تشير إلي إحداث الشغب التي وقعت قبل عامين ونصف العام في مبني الكابيتال الأمريكي ، ولكن الرئيس السابق نفى ارتكاب أي مخالفات ، ومن المؤكد أن هذه الاتهامات لم تؤثر على ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري له.بحسب لائحة الاتهامات الموجهة له محاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وايضا محاولته البقاء في الحكم على حد زعم لائخة الاتهامات ، كما اتهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة الأمريكية ،والتلاعب بأقوال شاهد وحقوق المواطنين ، كما أن لائحة الاتهامات تشير الي احداث الشغب التي وقعت قبل عامين ونصف العام في مبني الكابيتال الأمريكي ،ولكن الرئيhttps://www.youtube.com/live/KGW8l5HhxNg?si=Y99ZlDMyqkHJfpED