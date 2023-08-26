إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم 

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة / الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل البوابات الهيكلية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود 6 مصابين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.