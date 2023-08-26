الثانوية العامة «دور ثان».. تداول امتحان الجغرافيا عبر جروبات الغش

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تليجرام”، منذ قليل، نماذج لامتحان الجغرافيا والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالدور الثاني، منذ التاسعة صباح اليوم السبت.

من جهته يتابع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله للتحقق من صحته واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق قانون الغش حال ثبوته.

ويؤدي الطلاب الامتحان لمدة 3 ساعات بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني إلى ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي 19 أغسطس الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من الشهر ذاته.