مقتل طيار في تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "F-18" في سان دييجو

أفادت تقارير إعلامية أمريكية يوم الجمعة، بأن طيارا لقي مصرعه في تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "F-18" بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييجو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت شبكتا "إيه بي سي نيوز" و"فوكس نيوز" إنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة "إف إيه 18".

وأوضحت "فوكس نيوز" أن الطائرة ليست جزءا من جناح طائرات مشاة البحرية الثالث، لكنها كانت تعمل من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية.

من جهتها أفادت شبكة "cbs news" بأنه تم العثور على الطيار بعد بحث دام ساعات من قبل أطقم خفر السواحل الأمريكي وإدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو، وأكدت أنه كان الطيار الوحيد على متن الطائرة.