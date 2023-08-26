جريمة بسبب «كوز درة».. تفاصيل العثور على جثة طفل مفصول الرأس بسوهاج

شهدت قرية الطوايل التابعة لمركز ساقلته بسوهاج واقعة مأساوية عندما لقى طفل مصرعه ذبحًا على يد نجل عمه بسبب خلافات على «كوز درة» فى واقعة مأساوية أضحت حديث أهالى القرية.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة مساءً، ملامح الهدوء مسيطرة على القرية، ولكن سرعان ما تبدل الحال إلى الأسوأ لحظة العثور على جثة طفل مفصولة الرأس وملقاة وسط الزراعات.

محرر «البوابة» تواصل مع أحد الجيران الذي أضاف أن الطفل فهد كان محبوبًا من جميع أهالي القرية؛ نظرًا لأنه الوحيد لوالديه وبسبب شغف الطفل الزائد ومداعبة العديد من المارة له، أثناء تواجدهم لدى والده مما جعل الطفل فى منزلة كبيرة حظى بها من جميع أقاربه.

ويوم الواقعة أخبر الطفل والدته بأنه يريد كوز من الذرة، ولم تكن تعلم بأن الإلحاح الدائم من الطفل سوف يكتب نهايته المأساوية على يد ابن عمه، الذى قرر اصطحابه إلى الزراعات وأثناء تواجدهما فى حقل الذرة حدثت مشادة كلامية بين الطفل ونجل عمه مما أدى إلى قيام الطفل بإلقاء طوبة على المتهم.

فاستشاط المتهم غضاً وتوجه إلى الطفل فهد وتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة، وأثناء محاولة الطفل الصراخ والاستغاثة بالمارة خنقه المتهم وكتم أنفاسه وذبحه بجرح قطعى بالرقبة أودى بحياته وتركه جثة هامدة بين الزراعات ولاذ بالفرار.

وأضاف الشاهد أن غياب الطفل عدة ساعات دفع والدة الضحية إلى البحث عنه فى أرجاء القرية ولكن دون جدوى وعندما عثرت أمام منزل المتهم على كوز من الذرة عليه آثار من الدماء بدأ الخوف والقلق يظهران على ملامحها مما دفعها للبحث فى حقول الذرة.

وأوضح الشاهد أثناء عمليات البحث عن الضحية قام أحد الأهالى بالعثور على جثة الطفل غارقا فى دمائه وبدأ فى الصياح والاستغاثة بالأهالى وعندما شاهدت والدة الضحية جثة نجلها، أغشى عليها من هول المنظر، وقمنا بنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب ذلك وصل رجال المباحث إلى محل البلاغ وبالفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة بالقرية تبين اصطحاب المتهم للضحية والتوجه به إلى طريق الحقول الزراعية، وقام بارتكاب جريمته.

وأضاف الشاهد أن المتهم مشهور بأنه لديه العصبية الانفعالية الحادة حيث إنه كثيرا ما يقوم بافتعال المشاجرات مع العديد من أهالى المنطقة؛ وطالب الشاهد بالقصاص من المتهم وسرعة تقديمه للعدالة.

كانت بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة ساقلته بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طفل مذبوح بالزراعات بقرية الطوايل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات العثور على جثة "فهد. م" ٥ أعوام ويقيم بذات الناحية مفصول الرأس ملقاة وسط الزراعات. وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة ابن عم المجنى عليه المدعو "حسام. إ" ٢٢ عامًا عامل ويقيم بذات الناحية، نتيجة خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.