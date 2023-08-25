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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلن العثور على الصندوقين الأسودين وجثث 10 قتلى إثر تحطم طائرة بريجوجين

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين
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أعلنت السلطات الروسية العثور على الصندوقين الأسودين وجثث 10 قتلى إثر تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأكدت لجنة التحقيق الروسية أنه سيتم التحقيق بدقة في كل الروايات المحتملة لتحطم الطائرة في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية إنه خلال إجراءات التحقيقات الأولية في موقع سقوط الطائرة، تم العثور على جثث 10 قتلى، ويتم إجراء الفحوصات الجينية لمعرفة هوياتهم.

وعثرت اللجنة على أجهزة التسجيل العاملة أثناء الطيران (الصندوقين الأسودين)، ويستمر الفحص الدقيق للمكان، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة للكشف عن كل ملابسات الحادث.

كانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت، الأربعاء الماضي، بوجود 10 أشخاص من ضمنهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، لافتة إلى مقتلهم جميعا.

وأكدت الهيئة الروسية تواجد بريجوجين ومساعده دميتري أوتكين على متن الطائرة.

طائرة مؤسس فاجنر يفجيني بريجوجين لجنة التحقيق الروسية