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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"معهد بحوث الإنتاج الحيواني" ينظم ندوة عن التغيرات المناخية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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 نظم معهد بحوث الانتاج الحيواني ندوة عن تأثيرات التغيرات المناخية علي الانتاج الحيواني.
وقال الدكتور محمد الشافعي مدير المعهد ان الندوة حاضر فيها الدكتور أحمد عبد الرحمن سلامة أستاذ رعاية الحيوان بجامعة برشلونة الإسبانية.

 وأشار إلى أن الندوة ناقشت محاور تأثير الاجهاد الحراري علي إنتاجية المجترات من الألبان يليها جلسة نقاشية حول التأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية علي إنتاجية المجترات وكيفية الحد من تأثيراتها بجانب اجراء تعديلات في نظم اسكان الحيوانات للحد من الاجهاد الحراري واستخدام بعض الإضافات الغذائية للحد من تاثير الاجهاد الحراري بالإضافة إلى استخدام النظم الحديثة فى بعض المظلات المتنقلة في مناطق المراعي.

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التغيرات المناخية الإنتاج الحيواني الألبان