عمر عبد العزيز: عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا ويخطط لأعماله

قال المخرج عمر عبد العزيز إن عادل إمام يذاكر الأدوار جيدا ويفكر ويخطط لأعماله جيدا ويحدد مراحل لحياته ومستقبله الفني فهو ذكي ومثقف، أما سمير غانم فهو من أنصار مدرسة التلقائية لأنه يجيد الارتجال ويضيف للدور خارج النص حيث كان يفكر في الإيفيه بشكل وقتي، أما محمد صبحي فهو ملتزم ومثقف جدا و قارئ عظيم للمجتمع و الأحداث بصفة عامة كما أنه يمتلك مرونه فكرية و بدنية فهو صديق ويتمنى أن يجمعهم عمل سينمائي جديد.

وأضاف عبد العزيز، خلال برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب. "لا وساطة في الفن فأبناء النجوم اللامعين الآن علي الساحة الفنية نشئوا في بيئة فنية ووصلوا للقمة عن استحقاق فليس من الضروري أن يكون ابن الوز عوام ، فدنيا وإيمي سمير غانم رائعين و كريم محمود عبد العزير اكتشافي ، ومحمد عادل إمام يحقق نجاحات فنية كبيرة جدا ، فجميعهم كوميديانات وسيستمرون في التواجد بقوة علي الساحة الفنية ولكني منحاز قليلا لكريم محمود عبد العزيز لأنه من اكتشافي وهو الآن في مرحلة النضج الفني وكنت أقول دائما لأبوه "كريم في سنه هذا اهم منك"، و علي النقيض نجد نادية ذو الفقار ابنة عز الدين ذو الفقار والفنانة فاتن حمامة عندما قامت ببطولة فيلم "أنا لا عاقلة ولا مجنونة" للأديب الراحل إحسان عبد القدوس لم تنجح جماهيريا ولم يكن هناك مجاملة لتاريخ والديها".



