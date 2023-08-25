إيمان غنيم: جوائز المهرجان القومى للمسرح جاءت منصفة والدورة نجحت بامتياز

وجهت الفنانة إيمان الشكر لإدارة المهرجان القومى للمسرح فى دورته السادسة عشرة لهذا العام برئاسة الفنان محمد رياض، ولجنة التحكيم بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن العرض المسرحى "ياسين وبهية".

وأكدت الفنانة إيمان غنيم أن المهرجان القومى للمسرح يعتبر أهم الأحداث والملتقيات المسرحية على مدار السنه، من كل المؤسسات الثقافية المختلفة سواء قصور ثقافة، بيت فنى للمسرح، معهد فنون مسرحية أو فرق مستقلة وهواه، ويقدم نماذج هامه فى العروض المسرحية على مدار العام المسرحى، ويقدم نماذج حققت إما نجاح نقدى أو جماهيرى أو الاثنين معاً وهو ما حدث معنا فى عرض "يس وبهية".

وتابعت فى تصريحات خاصة ل البوابة نيوز "السنه دى من أهم الدورات إللى حضرتها لأنها أولا بإسم الزعيم عادل إمام وهو لى عندى تقدير إنسانى بنفس التقدير لقيمته الفنية الكبيرة لأنى إشتغلت معاه فى مسلسل العراف، ده غير إن رئاسة الفنان محمد رياض للمهرجان حسينا معاه بفرق كبير، خاصةً فى التنظيم والعروض وإختيارها، لدرجة إن وقت توزيع الجوائز كنا فرحانين وكأنه إنتصار لكل المسرحيين، جت الجوائز منصفه للجميع، وأتمنى من كل قلبى التوفيق طول الوقت لكل ما هو فن مصرى وخاصة المسرح".

وأضافت "لم أتوقع الجائزه، والفنان لا يعمل من أجل الجوائز، لكنه يعمل من أجل الفن وإن حصل على جائزة هو إحساس عظيم وتكليل لمجهوده، وخاصة أنا أتعب كثيراً فى الشخصيات الفنية التى أقدمها، بداية من إختيار الدور حتى التحضيرات بكل تفاصيلها، ولذلك وجهت رساله إلى القديرة الفنانة سميرة محسن، لأننى شرفت أنها كانت تدرس لى فى المعهد، إلى جانب أنها على المستوى الإنسانى لا تبخل أبدا سواء نصائح فنية أو حتى حياتية، هى نموذج عظيم للمرأه المصرية وأقدر رحلتها كثيراً وأتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنها".

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