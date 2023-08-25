الجارديان تسلط الضوء على موافقة واشنطن على إمداد أوكرانيا بطائرات "F-16"

سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على موافقة الولايات المتحدة على إمداد أوكرانيا بالمزيد من طائرات "F-16" والتي سوف توفرها لها كل من الدانمارك وهولندا.

وأشارت كاتبة المقال هيلين سوليفان إلى أن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن أكد أن واشنطن لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم العسكري لأوكرانيا بما في ذلك توفير طائرات "F-16" وتدريب الطيارين الأوكرانيين علي استخدامها.

وأوضح المقال أن وزير خارجية أمريكا أكد موافقة بلاده على إرسال الطائرات لأوكرانيا فور استكمال تدريب الطيارين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن بلينكن أرسل خطابات بهذا الصدد إلى نظرائه في الدانمارك وهولندا.

وأكد بلينكن أن بلاده ترى حتمية استمرار تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتمكينها من مواجهة الآلة العسكرية الروسية في إطار الحرب العنيفة التي تدور بين الطرفين منذ أواخر فبراير من العام الماضي.

ويضيف المقال في هذا الخصوص أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أصدر قرارا بقيام واشنطن بتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "F-16" في مايو الماضي فضلا عن قيام الدنمارك بتأسيس مركز تدريب في رومانيا.

ويلفت المقال كذلك إلى الموقف الروسي من مواقف الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، حيث يوضح أن موسكو أعربت عن اعتقادها أن تقديم الدول الغربية لطائرات "F-16" لأوكرانيا يمثل خطرا جسيما على الدول الغربية نفسها.

وأشار المقال إلى أن إحدى عشرة دولة توصلت خلال الشهر الجاري إلى اتفاق ينص على تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات "F-16"، موضحا أن موافقة الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بالطائرات تأتي بعد يوم واحد من إعلان أوكرانيا انها لن تتمكن من تشغيل تلك الطائرات قبل الخريف أو الشتاء القادمين.

ويلقي المقال الضوء في هذا الصدد على تصريحات المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات يوم الأربعاء الماضي التي يقول فيها أنه "بات من الواضح أننا لن نستطيع حماية بلادنا بطائرات "F-16" خلال الخريف أو الشتاء القادمين". وأضاف المتحدث الرسمي أن بلاده يحدوها الأمل أن تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية بعد استلام طائرات "F-16".

وفي الوقت نفسه، كما يشير المقال، أوضح وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أن الطيارين الأوكرانيين سوف يعودون إلى بلادهم بعد إتمام فترة التدريب وبصحبتهم الطائرات التي سوف يستخدمونها لحماية البلاد من الهجمات الصاروخية الروسية، موضحا أنه من المتوقع أن تتمكن بلاده من استخدام تلك الطائرات بحلول مارس من العام القادم.