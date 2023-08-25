«الصحة» توجه نصائح مهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك بعض التعليمات الواجب اتباعها لتجنب ارتفاع ضغط الدم .

وأوضحت «الصحة»، فى منشور توعوى تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» ، أنه للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم ، يجب تجنب الأكل خارج المنزل والوجبات السريعة التي تحتوي على دهون عالية ودهون متحورة وكمية كبيرة من الملح، وتناول الطعام المعد منزليا بدهون قليلة وملح قليل.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من التعليمات والنصائح المهمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم كالتالي:

- تقليل الوزن بنسبة 5% يساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع.

- الإقلاع عن التدخين: لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن.

- تجنب الكحوليات.

- تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والفولتارين.

- تجنب التوتر والانفعال والقلق والغضب.

- العمل على اتباع نظام غذائي تقليل الملح فيه وممارسة الرياضة وأبسطها المشي السريع نصف ساعة على الأقل بشكل يومي.

ودعت وزارة الصحة والسكان ، المواطنين لضرورة النزول والمشاركة في حملة 100 يوم صحة، والعمل على الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن الخدمات جميعها مجانية تماما وتشمل جميع الفئات العمرية بداية من حديثي الولادة لكبار السن.