تاريخ المواجهات سلاح الاتحاد أمام الرياض بدوري روشن

يحل فريق الاتحاد السعودى فى تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس، ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرياض، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

ويتسلح فريق اتحاد جدة بتاريخ المواجهات بينه وبين الرياض، حيث يعد هذا اللقاء الأول بين الفريقين في عهد دوري المحترفين، بعد صعود الرياض للمسابقة هذا الموسم بعد غياب دام 18 عاما.

وتواجه الفريقان فى 44 مرة في الدوري السعودي الممتاز قبل ان يتم تحويل المسابقة إلى دورى المحترفين.

وتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز في 28 مواجهة، مقابل 8 انتصارات للرياض، ومثلها من التعادلات.

واكتسح الاتحاد مضيفه في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين في العقد الأخير، وكلها كانت بكأس الملك حيث انتصر بأربعة أهداف نظيفة في نسخ 2015 و 2016 و2019.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدورى السعودى برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، بينما يقع الرياض فى المركز الثامن بـ 4 نقاط.