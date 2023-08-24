ختام فعاليات المعرض الجماعي بجاليري أوديسي.. صور

اختتم جاليري أوديسى بمصر الجديدة، فعاليات المعرض الجماعي، مساء أمس الأربعاء، وسط حضور الفنانين المشاركين والصحفيين، ومحبى الفن.

ويتضمن المعرض الجماعى مشاركة 100 فنان من الرواد المعاصرين، بأعمالهم الفنية التى تم عرضها خلال العام.

وعن مشاركتها قالت الفنانة اميمة السيسى لـ “البوابة نيوز” : "شاركت بلوحة زيتية على كانفاس، تتحدث عن عمل المرأة، ومساندة الام لفتاتها، حيث تضمنت اللوحة صورة لامرأة مع نجلتها وهى تساندها فى تعليم فنون التطريز التى يتميز بها الصعيد المصري".

وأضافت: "دائما أتعمد أن أظهر الهوية المصرية فى أعمالى الفنية، والإنسان المصري بجميع مواهبة وعمله، واسلط الضوء على التراث المصري".

فيما أوضح المصور الفنان جلال المسري ان مشاركته فى جاليرى اوديسى ليست الأولى فهو دائم تنظيم ورش تصوير فى هذا الركن الفنى الهام، مؤكدا ان الفن التشكيلى يتمتع بنشاط كبير هذه الفترة، ولكن تكمن الازمة فى الجانب التجارى للفن التشكيلى، ويرجع ذلك الى الوعى الثقافى الذى مازال يفضل فيه المجتمع الغذاء عن الفن، بخلاف غلاء الخامات الذى اصبح يعرقل العملية الإبداعية.

يذكر ان المعرض الجماعى بجاليرى أوديسى تم افتتاحه فى 15 أغسطس، واستمر حتى أمس الأربعاء بمشاركة 100 فنان من الرواد المعاصرين.

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