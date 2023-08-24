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الخميس 24 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق الصحة المهنية يتفقد مستشفى ميت غمر.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن فريق الصحة المهنية بالوزراة والمديرية قام اليوم الخميس بجولة تفقدية لمستشفى ميت غمر للمرور على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمستشفى والاطمئنان على أساليب التدريب الصحي بالشكل الأمثل.

جاء ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بمتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة وصحة العاملين و المترددين.

وقام الوفد يرافقه الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى بالمرور على الأقسام، بما فيها قسطرة القلب وعناية التخدير والطوارئ وعناية الأطفال والحضانة والمعمل وبنك الدم والمولد وتانك الأكسجين والمطبخ والمغسلة وشبكة الغازات والاستقبال و قسم الأطفال و اطمأنوا على كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة .

كما جرى الاطلاع علي مستجدات أعمال الصحة المهنية بإدارة ميت غمر وقد جاء ذلك بحضور الدكتورة آية الحسين و رضا هلال من فريق الوزراة علاوة على الدكتورة سحر فؤاد مدير الادارة ومسؤولي الصحة المهنية بالإدارة.

ومن جانبها قالت الدكتورة بوسى البدراوى مدير إدارة الصحة المهنية أن الزيارة تضمنت حضور عرض على أعمال الإخلاء فى حالة الطوارئ وكيفية تطبيقها بشكل سليم لمكافحة الأزمات والكوارث.

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد بمدى تعامل وتطبيق إدارة المستشفى، والإدارة الصحية لتعليمات ومعايير السلامة والصحة المهنية متمنين لهم الاستمرارية للوصول دائما للمستوى المطلوب.

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الأطفال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية السلامة والصحة المهنية بالدقهلية مستشفى ميت غمر