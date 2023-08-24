اللجنة الطبية بجامعة حلوان تعلن استعداداتها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أننا نولى اهتمامًا كبيرًا بأسبوع شباب الجامعات نظرًا لأهميته كمناسبة وطنية، حيث يتجمع شباب مصر المتميز من الجامعات والمعاهد العليا للمنافسة الشريفة في مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الفعاليات تسهم فعليًا في تشكيل جيل متميز ومتعلم، حيث يكتسب الشباب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات من خلال مشاركتهم في هذه التجارب المتعددة.

وأوضح الدكتور قنديل، أن هذه الأنشطة لها أثر إيجابي في تطوير شخصيات الشباب وتوسيع آفاقهم، وأكد على ضرورة توفير بيئة داعمة تشجع الشباب على المشاركة الفعّالة في هذه الفعاليات.

وبحسب البيان الصادر من جامعة حلوان، أعلنت اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات الثالث برئاسة الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، وعضوية د. وائل عمر، د.محمود عابد، د. ناصر الحمزاوي، د.أحمد رامي، د. أحمد حسني، د.أسامة حجازى عشر، والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٨ إلي ١٤ سبتمبر المقبل، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات الأسبوع.



وتتمثل استعدادات اللجنة فى حصر عدد المشاركين في البطولة والمباريات التي تقام وأماكنها، الكشف الطبي علي اللاعبين، التواصل مع المستشفيات ذات الصلة بالأسبوع، توفير الخدمات الطبية داخل أماكن التدريب والمنافسات، حيث تواجد عيادات لاستقبال أي حالات أثناء اليوم مع تكليف أطباء مقيمين بابنية اقامة الطلاب مراعاة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

و أيضا توفير سيارات إسعاف مجهزة في أماكن المباريات والتأكيد أيضا على وجود أطقم تمريض ومسعفين، وتوزيع الأطباء والمساعدين على الملاعب، بجانب استلام التقارير الطبية التي تؤكد سلامة اللاعب لمزاولة النشاط البدني، وتوفير كل الأدوية بالتنسيق مع كلية الصيدلة، كذلك التحضير لاقامة قوافل طبية ضمن الأنشطة الطلابية المقامة خلال الأسبوع، وكذلك الجاهزية التامة لتأمين الحدث بالكامل من الناحية الطبية.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .