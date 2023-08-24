ثانوية عامة "دور ثان".. تعليم البحيرة: انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى دون مشاكل

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء سادس أيام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وسط حالة من الهدوء والانتظام حيث تم منذ الصباح وصول جميع الأوراق (الأسئلة والإجابة) ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل وانطلاق الامتحانات فى مواعيدها المقررة.

كما أدى اليوم طلاب الشعبة العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة من ٩.٠٠ صباحا وحتى 12.00 ظهرا.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الفترة التى سبقت الامتحانات شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى والانتهاء من تجهيز كل اللجان والمقرات والاستراحات، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة حتى نهاية الامتحانات والمقررة الثلاثاء ٢٩ من أغسطس الجاري وفقا للجدول المعلن والمعتمد من الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأضاف وكيل الوزارة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني يبلغ ٥٤٦٥ طالبا وطالبة بواقع ١٣٨٨ بالشعبة الأدبية و٣٧٦٥ بالشعبة العلمية علوم و٣١٢ بشعبة علمى رياضة يؤدى كل منهم الامتحانات فى المواد المقررة له خلال تلك الفترة بعدد ١٩ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأضاف أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات.

بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمراجعة المستمرة لكافة اللجان والمقرات والاستراحات الخاصة بامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة.



وشدد وكيل الوزارة بالالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتى تهدف الى انتظام سير الامتحانات للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.