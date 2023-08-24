ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة في وفاة شاب عقب تناول مادة سامة بالنزهة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة في وفاة شاب عقب تناوله مادة سامة وأمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب واخذ عينة من بقايا الطعام المتواجدة في معدته لفحصها وامرت باستدعاء اهل المتوفي لسماع اقوالهم.

تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد باستقبال المركز القومي للسموم جثة شاب في ظروف غامضة.

وبانتقال قوات الشرطة إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات وباجراء الفحص المبدئي أرجع سبب الوفاة إلى تناول "محمد.ج." 31 سنة مقيم النزهة، مادة سامة وإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية فارق على إثره الحياة وتحرر محضر بالواقعة.

تحقيقات موسعة في وفاه شاب عقب تناول مادة سامة بالنزهة وفاة شاب مادة سامة