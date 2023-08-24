تحقيقات موسعة في وفاة شاب عقب تناول مادة سامة بالنزهة

فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة في وفاة شاب عقب تناوله مادة سامة وأمرت بتشريح جثة المتوفي لبيان الأسباب واخذ عينة من بقايا الطعام المتواجدة في معدته لفحصها وامرت باستدعاء اهل المتوفي لسماع اقوالهم.



تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد باستقبال المركز القومي للسموم جثة شاب في ظروف غامضة.



وبانتقال قوات الشرطة إلى محل البلاغ والوقوف على ملابسات وباجراء الفحص المبدئي أرجع سبب الوفاة إلى تناول "محمد.ج." 31 سنة مقيم النزهة، مادة سامة وإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية فارق على إثره الحياة وتحرر محضر بالواقعة.