ads
الخميس 24 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 120 اسطوانة غاز كبيرة مملوئة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت بمركز أبوحمص عن ضبط 50 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم و40 كرتونة مقرمشات مجهولى المصدر و 3 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 120 اسطوانة غاز كبيرة مملوئة  داخل أحد مصانع الطوب ويستخدم فى غيرالاغراض المخصص لها.

 وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من الممارسات غير القانونية وإستغلال المواطنين والاحتكار أو التربح غير القانوني من الإتجار بالسلع التموينية.

اسطوانة غاز البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الرقابة التموينية مصنع بدون ترخيص نهال بلبع نائب محافظ البحيرة