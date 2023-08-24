ضبط 120 اسطوانة غاز كبيرة مملوئة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من إلتزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، حملاتها بنطاق مدن ومراكز المحافظة تحت إشراف مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية.

وأسفرت بمركز أبوحمص عن ضبط 50 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم و40 كرتونة مقرمشات مجهولى المصدر و 3 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، وفى مركز كوم حمادة تم ضبط 120 اسطوانة غاز كبيرة مملوئة داخل أحد مصانع الطوب ويستخدم فى غيرالاغراض المخصص لها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من الممارسات غير القانونية وإستغلال المواطنين والاحتكار أو التربح غير القانوني من الإتجار بالسلع التموينية.