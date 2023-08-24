الرئيس الصيني يدعو لتعزيز التعاون مع بنجلاديش في إطار "الحزام والطريق"

الخميس 24/أغسطس/2023 - 11:43 ص

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، إن بلاده وبنجلاديش تتمتعان بصداقة تقليدية، مضيفا أن الجانبين رفعا العلاقات الثنائية في عام 2016 إلى شراكة تعاونية استراتيجية، ما يشير إلى الاتجاه نحو تعميق التعاون بينهما، داعيا إلى الدفع من أجل تحقيق تعاون عالي الجودة في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، وإفساح المجال كاملًا أمام التكامل الاقتصادي بينهما.

وأكد الرئيس الصيني- خلال لقائه رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، على هامش قمة (بريكس)، المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا- على تعزيز التعاون في البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والزراعة، من بين مجالات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأضاف أن الصين تدعم بنجلاديش في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وفي معارضة التدخل الخارجي، حتى تتمكن البلاد من الحفاظ على وحدتها واستقرارها الداخليين، وتحقيق التنمية والنهوض، معربا عن استعداد الجانب الصيني لمواصلة العمل مع بنجلاديش في دعم بعضهما البعض بقوة في القضايا التي تتعلق بمصالحهما الأساسية، مضيفا أنه يتعين على الجانبين تعزيز الاتصال الاستراتيجي والتبادلات الوثيقة بين مختلف الإدارات وعلى مختلف المستويات.

وأعرب الرئيس الصيني عن تهانيه لرئيسة وزراء بنجلاديش على انضمام بلادها إلى بنك التنمية الجديد، قائلا إن الصين على استعداد لتعزيز التنسيق والتعاون مع بنجلاديش في الشؤون متعددة الأطراف وحماية المساواة والعدالة الدوليتين وكذلك المصالح المشتركة للدول النامية.

من جهتها.. أشارت رئيسة وزراء بنجلاديش إلى أن زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الصيني إلى بنجلاديش في عام 2016 أصبحت علامة بارزة في العلاقات الثنائية، معربة عن تقديرها لتقديم الصين دعما لا يقدر بثمن لبنجلاديش في مكافحتها ضد جائحة كورونا (كوفيد-19) ولتنميتها الاقتصادية، ما أسهم في تعزيز تنمية بنجلاديش وتحسين حياة الشعب.

وقالت إن العلاقات السليمة بين بنجلاديش والصين تستند على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجانب الآخر، موضحة أن بلادها تتمسك بشدة بسياسة صين واحدة وتقدر الدور المهم الذي تلعبه الصين في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، مضيفة أن بلادها مستعدة لتعميق العلاقات مع الصين وتعزيز التعاون في الآليات متعددة الأطراف مثل (بريكس).

وهنأت رئيسة وزراء بنجلاديش، شي بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة (الحزام والطريق)، قائلة إن التعاون في إطار ذلك فتح بابا جديدا للتنمية لبنجلاديش.