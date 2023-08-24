وزير النقل يشهد توقيع عقد تمويل وتصميم وإنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع العقد مع الشركة الفائزة بالمناقصة العالمية لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان وهي شركة MEDLOG MSC للبدء في تنفيذ المشروع، حيث تم تخصيص مساحة 250 فدانا بمدينة العاشر من رمضان لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي، وتم تقسيم مساحة المشروع إلى منطقتين: الأولى: بمساحة 130 فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، و الثانية: بمساحة 120 فدانا مخصصة لإنشاء المركز اللوجيستي.

وأكد وزير النقل، أهمية هذا المشروع الذي يسهم في خدمة حركة التجارة حيث يسهم في تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك، بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية وتخفيض زمن والإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، تحقيق وفورات الحجم في التوزيع للمستخدمين النهائيين نتيجة لكفاءة اتصال السكة الحديد، والحد من الحوادث في الشبكات الوطنية للطرق والمدن، وخلق فرص العمل، كما أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعياً لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، وخاصة وأن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيتم ربطه بشبكة السكك الحديدية من المواني البحرية إلى الميناء الجاف، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP لمدة 30 عاما ومن المخطط تداول 400 ألف حاوية سنويا بتكفله استثمارية حوالي 100 مليون دولار يتحملها المستثمر بالكاملة.

وقامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض ( طرق ــ كهرباء ــ مياة شرب ــ صرف صحى ــ اتصالات) وجار حالياُ توصيل وصلة خط سكة حديد إلى الميناء (الروبكي/ العاشر /بلبس).

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بشأن دراسة وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء برج العرب الجاف، حيث وقع كل من الهيئة العامة للمواني البرية والجافة وشركة أوشن اكسبرس شيبنج.

صرح وزير النقل، بأنه سيتم إنشاء المشروع على مساحة 120 فدانا بمدينة برج العرب على الطريق السريع الرابط بين مدينة برج العرب ومنطقة بنجر السكر الزراعية ويلاصق المشروع حرم السكة الحديد لمدينة برج العرب ومجاور للمنطقة الصناعية الخامسة القائمة بالمدينة ويبعد 56 كم عن ميناء الإسكندرية البحري و 48 كم عن ميناء الدخيلة و 20 كم عن مطار برج العرب ومن المخطط ربط الميناء الجاف بشبكة خطوط السكك الحديدية. والمحور اللوجيستي الجاري تنفيذه حاليا لربط المنطقة الصناعية ببرج العرب بمواني الإسكندرية والدخيلة وأبو قير البحري كما سيخدم مبناء برج العرب الجاف ميناء جرجوب البحري

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 40 % من مساحة الموقع وتشمل محطة استقبال القطارات (مرحلة أولى) وساحة المناولة بالكامل والنصف الأول من ساحة الحاويات بالإضافة الى كافة خدمات الحاويات الفارغة وتقسيم الحاويات وساحات الفحص ومبنى الجمارك وجميع الجهات الحكومية العاملة بالميناء

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية والفوقية للمشروع تبلغ 780 مليون جنيه ومخطط تنفيذها في 12 شهرا على أن يتم استكمال المرحلة الثانية مدة 24 شهرا، لافتا إلى أن المشروع سيوفر كافة الخدمات المينائية لنطاق مدينة برج العرب الجديدة بحجم تداول سنوي 120 ألف حاوية مكافئة و2.5 مليون طن بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا بأجمالي حوالي 4.2 مليون طن سنوياً بالإضافة إلى توفير ساحات تصل إلى 85 ألف متر مربع للمنطقة التخزينية الحرة ومنطقة الصناعات اللوجستية.