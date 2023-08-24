واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق شامل ومهني في حادثة بيتا

دعت الإدارة الأمريكية، الليلة الماضية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل ومهني، في حادثة إطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الإثنين الماضي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحث على استكمال تحقيق موضوعي وشامل في الحادث بسرعة، وندعو إلى المساءلة الكاملة في هذه القضية.

كان قناص إسرائيلي أطلق النار على الشاب عميد بني شمسة، حينما كان يسير بالشارع بدون أن يشكل أي خطر أو يحمل أي سلاح، خلال اقتحام تلك القوات لبلدة بيتا، ما أدى لإصابته بجروح حرجة.

وعقب الحادث أعلنت شرطة الاحتلال العسكرية أنها ستحقق في ظروف الحادثة.