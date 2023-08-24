كوريا الشمالية تعلن فشلها في إطلاق قمر صناعي للاستطلاع

الخميس 24/أغسطس/2023 - 09:23 ص

أعلنت كوريا الشمالية رسميا، اليوم الخميس، فشلها في محاولة لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا للاستطلاع.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هيئة تطوير الفضاء الوطنية أطلقت صاروخ "تشول-ريما-1" الذي يحمل قمرا قمرا صناعيا للاستطلاع يحمل اسم "مان-ريكيونج-1" من منصة البحر الغربي في بلدة تشولسان باقليم بيونج-أن شمال غرب كوريا الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة أعلنت أنها ستجري التجربة الثالثة لإطلاق القمر الاستطلاعي في أكتوبر المقبل، بعد تحديد سبب العطل، مشيرة إلى أن العطل ليس مشكلة كبيرة نظرا لثقتها في وظيفة المحركات في مختلف المراحل.

واعترفت الهيئة بفشل الإطلاق بسبب خلل في نظام الانفجار الطارئ أثناء مرحلة التحليق الثالثة، بينما حلق صاروخ تشول-ري-ما-1 بصورة طبيعية في المرحلتين الأولى والثانية. وأضافت أن "هيئة تطوير الفضاء الوطنية ستقدم شرحا بشأن أسباب خلل نظام الانفجار الطارئ في أقرب وقت ممكن".