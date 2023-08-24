التحقيق في شروع مديرة تسويق بقتل زوجها داخل كمبوند بمدينة بدر

تباشر نيابة بدر والشروق اليوم الخميس، التحقيق في واقعة قيام مديرة تسويق، بطعن زوجها بسكين أسفل القلب، داخل فيلتهم بأحد الكمبوندات بمدينة بد، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب والتقرير الطبي الخاص بحالة المصاب ، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة أسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، أدعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء ارتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بطعن زوجها، وألقي القبض على المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.