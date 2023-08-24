عازفة الفلوت رانيا يحيى تتألق في الليلة السابعة لـ«صيف الإنتاج الثقافي».. صور

أحيت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الليلة السابعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

واستمتع الجمهور مع الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، الملقبة بـ فراشة الفلوت، فى حفل موسيقي لباقة متنوعة من أشهر أعمال سيد درويش وكوكب الشرق أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وفايزة أحمد، ومحمد فوزى، وشادية، وفيروز، وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الوطنية.

من جهتها أعربت الدكتورة رانيا يحيى، عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة فى فعاليات صرح كبير من صروح وزارة الثقافة.

ووجهت يحيى، الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على هذا النشاط الذي يعد نافذة من النوافذ الثقافية والفنية الهامة للأسرة المصرية.

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام في التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه.