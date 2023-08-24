بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام 18ر18 نقطة، ليبلغ مستوى 86ر7029 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر100 مليون سهم، عبر 10128 صفقة نقدية، بقيمة 27 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيس 11ر34 نقطة، ليبلغ مستوى 03ر5689 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 60ر0 %، من خلال تداول 7ر36 مليون سهم، عبر 2588 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر13 نقطة، ليبلغ مستوى 84ر7729 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 %، من خلال تداول 5ر63 مليون سهم، عبر 7540 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 16ر44 نقطة، ليبلغ مستوى 61ر5644 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 79ر0 %، من خلال تداول 4ر27 مليون سهم، عبر 2010 صفقات نقدية بقيمة 2ر5 ملايين دينار كويتي.