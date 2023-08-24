ترامب: نضالي من أجل انتخابات نزيهة يجعلني فخورًا بالخضوع للاعتقال في ولاية جورجيا

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه "ناضل من أجل انتخابات نزيهة، ولذلك سيكون فخورا بالاعتقال يوم الخميس في ولاية جورجيا"، حيث تم فتح قضية ضده حول التدخل في انتخابات 2020، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وكتب ترامب في موقع "تروث": "لم يقاتل أحد من قبل أو يناضل من أجل انتخابات أكثر نزاهة مثل الرئيس دونالد ترامب.. لهذا السبب أنا فخور بالخضوع للاعتقال غدا في ولاية جورجيا".

كما انتقد ترامب مدعية مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاني ويليس، معتبرا أن المنطقة تحت إدارتها شهدت تدهورا أمنيا وزيادة في الجريمة.

ويعد الاعتقال عند الاستدعاء إجراء قياسيا في القضايا الجنائية في الولايات المتحدة، ويستمر عادة حوالي ساعتين أثناء معالجة الوثائق ذات الصلة.

وبعد ذلك يطلق سراح الموقوف لحين بدء المحاكمة موضوعيا. كما وافق محامو ترامب بالفعل على دفع كفالة قدرها 200 ألف دولار له.

واقترحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، في وقت سابق، عقد أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، والنظر في قضية التدخل بانتخابات 2020، في 4 مارس 2024.