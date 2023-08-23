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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل عامل على يد أب وأبنائه بالخانكة

المجني عليه
المجني عليه
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لقي عامل مصرعه بعدة طعنات نافذة بالجسد على يد أب ونجليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات سابقة على نقلة تراب في أرض ملكه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أحمد عبد الجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمصرع عامل يدعى حسام حسين، 35 سنة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من طارق. ح ونجليه تعدوا عليه بسلاح ابيض حتى أودوا بحياته.

وشيع العشرات من أهالي عزبة هاشم سليمان التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط حزن أسرته لمقابر الأسرة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان. 

اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية شرطة الخانكة لقي عامل مصرعه مركز شرطة الخانكة