مقتل يفجيني بريجوجين ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.. وبوتين في حفل موسيقي

تأكد منذ قليل مقتل قائد قوات فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة خاصة فوق مدينة موسكو، بعد تحركه من العاصمة إلى مدينة سان بطرسبرج، حيث أكدت مجموعة فاجنر مقتل يفجيني بريجوجين ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال موسكو.

وعلى الرغم من نفي مجموعة فاجنر في البداية لحادث الاغتيال إلا أن وسائل إعلام روسية أكدت، اليوم الأربعاء، نقلًا عن المسؤول المعين من قبل الجانب الروسي في مدينة زابوريجيا أنه أكد مقتل قائد قوات فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين في حادث الطائرة التي تحطمت في طريقها بين مدينة موسكو وسان بطرسبرج الروسية.

وكشف محللون أن حادث تحطم الطائرة فوق روسيا يؤكد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس متورطًا فيها، في ظل ورود أخبار تشير إلى أن الدفاعات الروسية هي من استهدفت طائرة كانت تقل قائد قوات فاجنر و9 أشخاص أخرين لقي جميعهم مصرعهم في حادث تحطم الطائرة.

واستعادت بعض وسائل الإعلام لقطات من لقاء سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تعامله مع "الخيانة" في إشارة إلى التمرد الذي قاده قائد قوات فاجنر خلال الفترة الماضية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فور الإعلان عن مقتل قائد فاجنر في حفل موسيقي للجيش الروسي في العاصمة الروسية موسكو، حيث ظهر بوتين في حفل تكريم بعض القادة العسكريين في روسيا.

وقال محللون أنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون متورطًا في حادث مقتل أو اغتيال بريغوجين، خاصة وأن الطائرة كانت داخل الأجواء الروسية، ما يشير في البداية إلى تورط الرئيس الروسي، مؤكدين أنه قد يكون من المتوقع أن تكون أوكرانيا أو الغرب والولايات المتحدة الأمريكية متورطين في حادث اغتيال قائد فاجنر لإحراج مركز الرئيس الروسي وإظهاره بمظهر المنتقم من حادث التمرد الذي قاده قائد فاجنر مؤخرًا.