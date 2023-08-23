مسؤول سابق في البنتاجون عن مقتل قائد فاجنر: نهج بوتين في التخلص من الخصوم

علق برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون ، على مقتل قائد مجموعة فاجنر، قائلا: "لا نعلم تماما حتى الآن إجابة السؤال المتعلق باستبعاد أن يكون استهدافا مباشراً من قبل روسيا لقائد مجموعة فاجنر".

وأضاف "سادلر"، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أنّ هذا الأمر يعتمد إلى حد بعيد على تقييم الظروف الراهنة في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك تاريخاً حافلاً فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأداء بوتين.

وتابع: "هناك الكثير من الرغبات في الدوائر المقربة من بوتين انتهاج هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة، هل تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن عطلا ميكانيكيا أصابها".

وواصل: "هناك الكثير من الأقاويل في الداخل الروسي، ولكن في النهاية، هناك أشخاص على الطائرة قُتلوا وسوف نجد هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة، وهناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، وسوف يحاولون إيجاد قادة جدد".

