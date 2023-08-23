ads
الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول سابق في البنتاجون عن مقتل قائد فاجنر: نهج بوتين في التخلص من الخصوم

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون ، على مقتل قائد مجموعة فاجنر، قائلا: "لا نعلم تماما حتى الآن إجابة السؤال المتعلق باستبعاد أن يكون استهدافا مباشراً من قبل روسيا لقائد مجموعة فاجنر".

وأضاف "سادلر"، في مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أنّ هذا الأمر يعتمد إلى حد بعيد على تقييم الظروف الراهنة في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك تاريخاً حافلاً فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأداء بوتين.

وتابع: "هناك الكثير من الرغبات في الدوائر المقربة من بوتين انتهاج هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة، هل تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن عطلا ميكانيكيا أصابها".

وواصل: "هناك الكثير من الأقاويل في الداخل الروسي، ولكن في النهاية، هناك أشخاص على الطائرة قُتلوا وسوف نجد هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة، وهناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، وسوف يحاولون إيجاد قادة جدد". 
 

قائد مجموعة فاجنر مجموعة فاجنر بوتين