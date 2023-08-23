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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجمعة.. الزمالك يواجه مضر السعودي بنصف نهائي البطولة العربية لليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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ضرب فريق يد الزمالك، موعدا مع مضر السعودي، في نصف نهائي البطولة العربية لكرة اليد والتي تقام بالسعودية حاليا، على أن يقام اللقاء بين الفريقان بعد غد الجمعة . 

وتأهل فريق يد الزمالك، إلي نصف نهائي البطولة العربية للأندية وذلك على حساب فريق الحشد العراقي .

حسم فريق الزمالك مباراة ربع النهائي مساء اليوم الأربعاء بنتيجة (36-27)، ليحجز بطاقة التأهل ويواصل الزحف نحو حصد اللقب العربي .

تقدم الزمالك على الحشد العراقي بالشوط الأول بنتيجة 18-13، قبل أن ينهى اللقاء بنتيجة  36-27.

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.

يد الزمالك مضر السعودي البطولة العربية لكرة اليد الحشد العراقي