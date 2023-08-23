رئيس حزب الوفد: مطمئنون لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية وحياد تام.. فيديو

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية ولا توجد خلافات حول ممثل الحزب في الانتخابات، مضيفا أن الحزب يمثله رئيسه.

وقال عبدالسند يمامة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن العملية الانتخابية ستجرى وفق القانون وتحت إشراف قضائي.

وأضاف رئيس حزب الوفد: «نحن مطمئنون لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية وحياد تمام»، مؤكدا أن مؤسسات الدولة على حياد تام من الانتخابات الرئاسية القادمة، لذلك سأخوض الانتخابات في مناخ ديمقراطي.

وشدد على الإشراف القضائي على الانتخابات يُعد مبعث طمأنينة، لذلك النتيجة ستكون عادلة أيا كانت، مشيرا إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية من قواعد الحزب.

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أنه سيكون هناك حساب خاص بشأن تمويل الحملة الانتخابية، مؤكدا: «أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حملتي الانتخابية».

