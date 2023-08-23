الاتحاد يفوز على فريق الشباب وديًا استعدادًا للموسم الجديد

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، على فريق الأمل مواليد ٢٠٠٣، بقيادة عصام ربيع، بهدفين مقابل لا شيء في التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

سجل أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ، هاني الطامي من تمريرة رجب عمران ،ثم سجل رجب عمران من ضربة ثابتة رائعة .

من جانبه، حرص طارق العشري ،على مشاهدة مجموعة من اللاعبين في الفريق الأول ،بالإضافة إلى الصفقات الجديدة التي شاركت داخل الملعب ،للاطمئنان على جاهزية اللاعبين ،بالاضافة إلى الاحتكاك مع فريق الأمل.

وأكد «العشري» أن الفرصة متاحة للجميع داخل الملعب ،والمشاركة في المباريات بالجهد والتعب فقط ،مشددا على عدم حجز اي لاعب مكاناً في الملعب دون حق .