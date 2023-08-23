رئيس وزراء العراق: إنجاز منصة متابعة تمويل الموازنة خطوة أولى في إصلاح النظام المالي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن إنجاز منصة متابعة تمويل الموازنة خطوة أولى في إصلاح النظام المالي في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعا للإطلاع على المنصة الإلكترونية التي تم تصميمها وتنفيذها بجهود ذاتية لغرض متابعة تمويل الموازنة، ومتابعة تنفيذ موازنات الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة وأبواب الصرف فيها.

وأشار السوداني إلى أن المنصة آلية إلكترونية تغطي سلسلة تمويل الموازنة العامة كاملة بما يضمن توفير بيانات محدثة عند رئيس مجلس الوزراء، أو أي جهة مسؤولة تحقق الفائدة من المعلومات وإمكانية تشخيص مراكز الخلل بشكل مبكر، مؤكدا أنها ستؤسس أيضا لسياقات عمل جديدة تضفي المزيد من الدقة والشفافية على سبل صرف الأموال العامة، وتُسهم في دعم الرقابة المالية ومتابعة حجم التمويل.