قرارات جديدة لتطوير منظومة التاكسي بشرم الشيخ.. تعرف عليها

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعا لتطوير منظومة التاكسي بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، والعقيد احمد صلاح مدير اداره المرور، والنائب جيفارا الجافى عضو مجلس الشيوخ.

أسفر اللقاء عن عدد من القرارات منها:

عمل لجنة دائمة من قبل إدارة المرور

لجنه الإشراف على المواقف تقوم بحملات مرورية للتأكد ومتابعة استخدام المنظومة وإلتزام السائقين بتشغيل جهاز الدفع الإلكترونى POS، فى بدايه كل رحله، وفي حالة عدم الالتزام بتشغيل جهاز المدفوعات يتم سحب الرخصه للمره الاولى واذا تكرر الامر يتم ايقاف تشغيل التاكسي وفي المره الثالثه يتم سحب الترخيص نهائيا كما سيتم التاكد من وجود الهويه البصريه للتاكسي والتزام السائقين بالزي المحدد لهم.

تشكيل لجنة بالتنسيق مع إدارة المرور ولجنة المواقف تحت اشراف السكرتير العام لعمل اليه لوضع منفذ داخل حرم مطار شرم الشيخ الدولى محدد به لافته تعريفة الركوب من وإلى كافة المناطق السياحية الهامة بالمدينة.

عمل حملات مروريه مفاجئه بمختلف المواقع بشرم الشيخ على سيارات الاجره واستبيان لاراء الراكب سواء من المواطنين او الاجانب من داخل التاكسى عن سعر الاجره ومعامله السائق.



ويهيب المحافظ بسائقى التاكسي الإلتزام بالضوابط من اجل نشر الوجه الحضاري لمدينه شرم الشيخ امام جميع الزائرين، حيث يعد التاكسي هو المحطه الأولى والاخيره في اي زياره للسائح الأجنبي، كما يعد من اهم عوامل تنشيط السياحه بالمدينة.