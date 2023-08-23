"صفعها فطعنته بسكين"... تفاصيل طعن سيدة لزوجها داخل كمبوند شهير بمدينة بدر

دلت التحريات فى واقعة قيام مديرة تسويق بطعن زوجها بسكين فى قلبه داخل كمبوند شهير بمدينة بدر بالقاهرة، أن السبب خلافات بينهما بسبب قيام الزوجة بتحريض عدد من سكان الكمبوند ضد الإدارة.

وأضافت التحريات أن الزوج عاتب زوجته على ذلك فنشبت مشادة كلامية قام على اثرها الزوج بصفع زوجته وأنتابتها حالة هياج عصبى فقامت باستلال سكين وطعنته فى قبله مما تسبب فى أصابته.

وتابعت التحريات ان الزوج المصاب أتفق مع زوجته على عدم الأفصاح عن المشاجرة لابعادها عن المسائلة القانونية وأدعوا قيام مجهولين باقتحام الفيلا والتعدى عليه.

واشارت التحريات ان الزوجة قامت بالقاء السكين المستخدم فى الواقعة بالشارع واصطحبت زوجها لأحدى المستشفيات وتم أدخاله غرفة العناية المركزة لتلقى العلاج.

أقدمت مديرة تسويق على طعن زوجها بسكين أسفل القلب، داخل فيلاتهم بأحد الكمبوندات بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول مهندس مصاب بطعنة اسفل القلب وحالته حرجة، وبسؤال الزوجة وتعمل مديرة تسويق بشركة شهيرة، أدعت قيام ملثمين باقتحام الفيلا وطعن زوجها.

وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنها وراء إرتكاب الواقعة بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على اثرها المتهمة بطعن زوجها، والقى القبض علي المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.