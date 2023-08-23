رئيس مدينة إطسا يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة المناطق بالمدينة

تفقد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا، بمحافظة الفيوم، شوارع المدينة للوقوف على مستوى حالة النظافة، وكذا رفع الإشغالات والأكشاك الغير مرخصة ورفع اللافتات الإعلانية.

رافقه خلال الجولة محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة وقسم المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالمركز وقسم الكهرباء، وشملت الجولة شوارع مدينة اطسا وميدان اطسا.

ورصد رئيس المركز بعض الإشغالات والإكشاك الغير مرخصة واللافتات الإعلانية بدون تصاريح ووجه بسرعة رفع تلك الاشغالات لاظهار المدينة بالشكل الجمالي اللائق. ولتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة.

فضلا عن القيام برفع كل ما يشغل حرم الطريق العام من حواجز حديدية وكتل خرسانية وبلدورات، بالإضافة إلى اللافتات الإعلانية المخالفة وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق العامة والطرق المتواجدة بمختلف المدن والقرى التابعة للمحافظة.

وطالب رئيس المركز المواطنين بالالتزام بالقانون للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق مواطني مركز إطسا في الحصول على المظهر الحضاري اللائق والسيولة المرورية للمارة والسيارات وانه سوف يضرب بيد من حديد على كل يد تخالف وتنتهك وتسلب حقوق المواطنين بشوارع المركز.

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