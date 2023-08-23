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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يشن ضربات على مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أنه شن ضربات على مواقع وتمركزات قوات الدعم السريع وبالتحديد مقر سلاح المدرعات، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقصف طيران الجيش السوداني مواقع الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان، فيما ردت قوات الدعم السريع على ضربات الجيش السوداني بالمضادات الأرضية، ما تسبب في تصاعد لأعمدة الدخان الكثيف في عدة مناطق سودانية.

ونشر الجيش السوداني بيانًا يكذب فيه ما تداولته بعض وسائل الإعلام التابعة لقوات الدعم السريع من أنهم تمكنوا من السيطرة على مقر سلاح المدرعات التابع للجيش جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، حيث نفى الجيش سيطرة الدعم السريع على ذلك المقر.

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