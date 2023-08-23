الأمن يضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى المدارس الخاصة فى الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الامن العام ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم بإكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عدد 3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة، وقام أحدهم بمراقبة الطريق وقيام الآخران بتسلق السور وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة.

بإستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.