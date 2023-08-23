بائع أسماك يتخلص من فرارجي بالدقهلية لخلاف على مكان البيع

تخلص بائع أسماك من فرارجي "بائع دواجن" وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهم بمدينة أجا محافظة الدقهلية، أنهى فيها بائع الأسماك حياة الأخر بقذفه بـ"سنجة ميزان" وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة أجا بنشوب مشاجرة بين بائع دواجن وبائع أسماك في السوق، ومصرع بائع الدواجن على يد الثانى نتيجة خلافات بينهم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع "عثمان ا . ا"، 50 عاًما بائع دواجن على يد "محمد م. س"، 40 عامًا بائع سمك.

وتبين ان المتهم والمجني عليه كانا يقفا بجانب بعضهما لبيع كلًا منهما معروضه من الأسماك والدواجن وشب بينهما خلاف تطور الى مشاجرة فيما بينهم قام على إثرها المتهم باستلال "سنجة ميزان" والتعدي بها على المجني عليه مما اودى بحياته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الواقعة.