ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة وإعادة المسروقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن (الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة).. وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن (3) سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.